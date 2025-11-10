浦和競馬は10日、Jpn2「第46回浦和記念」（11月26日）の選定馬を発表した。9日のみやこS（G3）をJRAレコードで制して7戦6勝としたダブルハートボンドがエントリーしている。アームズレイン（牡5＝川崎・佐々木仁）未定ギガキング（牡7＝船橋・稲益貴）未定クラウンプライド（牡6＝栗東・新谷）未定グロリアムンディ（牡7＝船橋・川島正）未定シンメデージー（牡4＝高知・打越勇）未定スレイマン（牡7＝大井・藤田輝）未定ダブル