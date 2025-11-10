◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日福岡国際センター）人気業師で、上位総当たりとなる西前頭3枚目まで番付を戻した宇良（33＝木瀬部屋）は西前頭4枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）に突き出された。1勝1敗となった。立ち合いから低い体勢でもぐり込む狙い。しかし欧勝馬に繰り返して細かく胸付近を突かれ、徐々に後退して土俵を割った。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元小結・松鳳山の松谷裕也氏は「欧勝馬がもぐり込む