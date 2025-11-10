フィギュアスケートのNHK杯で2位に入った佐藤駿＝8日、東和薬品ラクタブドーム8日に閉幕したフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦、NHK杯で佐藤駿（エームサービス・明大）が日本男子では一番乗りでシリーズ上位6人によるGPファイナル（12月・名古屋）進出を決めた。3枠のミラノ・コルティナ冬季五輪代表争いでライバルが出遅れる中、第2戦優勝に続く表彰台で初切符に前進した。フリーは「練習を含めて一番良か