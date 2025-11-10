東京ディズニーリゾート（千葉県浦安市）を運営するオリエンタルランドは１１日から１２月２５日まで、季節限定イベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。高さ約１５メートルのクリスマスツリーを東京ディズニーランド（ＴＤＬ）、東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の両パークに設置し、夜にはクリスマスソングに乗せて花火を打ち上げる。ＴＤＬでは、１０年ぶりに全面刷新したパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」