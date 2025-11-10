ベルギーで、ロシアが関与している可能性があるドローンが原子力発電所の上空を飛行しているのが確認されました。【映像】リエージュ空港でも確認 フライトの運航が一時ストップロイター通信によりますと、9日、3機のドローンがベルギー北部にあるドール原子力発電所の上空を飛行しました。原発施設への影響はなかったということです。ベルギーでは、ロシアが関与している可能性があるドローンの飛来が相次いでいます。8日に