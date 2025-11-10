OPT AP Client トップウイングサイバーサウンドグループは、オーディオ用の無線アクセスポイント「OPT AP」のプラットフォームを利用し、無線子機機能のみを搭載することで最適化した「OPT AP Client」を11月18日に発売する。価格は48,400円。 「市販の無線中継機や子機は、家庭やオフィス向けに多数の機能が搭載されている」とし、これらの機能はネットワークオーディオにとっては不