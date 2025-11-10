7年前、東京・町田市の勤務先の小学校で、低学年の女子児童にわいせつな行為をしたとして、小学校教師の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者平林隆太容疑者（40）は、2018年、当時勤務していた町田市内の小学校で、低学年の女子児童にわいせつな行為をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、平林容疑者は女子児童と面識があり、校舎内で2人きりになる状況を作り出して犯行に及んだということです。8月に