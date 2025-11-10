母親に連れられて来日したタイ国籍の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、少女の親族が取材に応じ、悲痛な思いを語りました。この事件は、東京・文京区の個室マッサージ店で12歳のタイ国籍の少女に性的なサービスを伴う接客をさせた疑いで経営者の男らが逮捕されたもので、警視庁は仲介業者を通じて人身取引が行われたとみて捜査しています。少女の祖母は、「孫は電話で『家に帰りたい。学校に通いたい』と言っ