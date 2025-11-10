今後3カ月のコメ価格は、今よりも下がるという見方が強くなっています。【映像】今後3カ月の主食用米の価格見通し（指数）コメの販売業者などで構成される「米穀安定供給確保支援機構」は10日、今後3カ月の主食用米の価格の見通しを表す10月調査分の指数を発表しました。それによりますと、9月の57から大幅に下落し、39となりました。横ばいを表す「50」を大きく下回っています。2025年産米の収穫量が前の年より60万t以上