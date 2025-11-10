フリーアナウンサーの青木源太（42）が10日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。女優吉永小百合（80）の秘密について語った。吉永は女性で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功した登山家・田部井淳子さんをモデルにした映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）で主演を務める。番組では、「吉永小百合（80）最強の体力＆永遠の若さ」として、「水泳