スプリング・ジャパンは、東京/成田〜上海/浦東・寧波・天津線を増便する。運航便数は東京/成田〜上海/浦東線が2便、東京/成田〜寧波線が102便、東京/成田〜天津線が6便。機材はボーイング737-800型機を使用する。航空券の販売は11月6日午後3時から開始している。■ダイヤIJ001東京/成田（22：20）〜上海/浦東（01：10+1）／12月1日IJ002上海/浦東（02：20）〜東京/成田（06：20）／12月2日IJ101東京/成田（08：30）〜寧波（