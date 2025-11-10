「アイクレオ 赤ちゃんミルク」江崎グリコは、「アイクレオ 赤ちゃんミルク」の賞味期限を1ヵ月間延長し、製造日から9ヵ月から製造日から10ヵ月へ変更する。品質検証の結果、これまでに比べて長い賞味期限を安全に保証できることが確認されたため、11月製造分から適用する。なお、パッケージデザイン、内容量、成分等の変更はないという。同取り組みによって、消費者の人々の利便性向上とともに、食品ロス削減にも貢献していく考え