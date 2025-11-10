山本と「ドジャースで一番親しい」と明かしたキム・ヘソン(C)Getty Images今秋のポストシーズンで球界関係者の度肝を抜いた山本由伸（ドジャース）の快投。その余波はお茶の間にも広まり、「山本フィーバー」を巻き起こした。快投に次ぐ快投だった。とりわけ圧巻だったのは、ワールドシリーズでのピッチングだ。第2戦で105球を投げて完投勝利を挙げた山本は、第6戦も6回（96球）を投げて1失点と好投。そして迎えた最終第7戦に