瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 11日も青空が広がり、雨の心配はない見込みです。朝の最低気温は岡山で6度、津山で3度、高松で8度でしょう。10日朝よりも5度以上気温が低くなりそうです。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で17度の予想です。一日の気温の差が各地で10度以上になるため、体調管理に注意してください。 12日にかけては晴れる見込みですが、14日は曇り