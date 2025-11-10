しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において、PB「CLOSSHI（クロッシー）」のFIBER HEAT（ファイバーヒート）シリーズから、「あったかクリーン デオドラントブーツ」を販売開始する。「FIBER HEAT」は「選べる、見つかる、暖かさ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、暖かい高機能素材の商品シリーズ。「FIBER HEAT あったかクリーン デオドラントブーツ」は、寒い冬でも暖