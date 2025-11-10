ペッパーフードサービスは、同社初となるゴーストキッチン事業を開始し、その第1号店として「いきなりステーキ宅配専門笹塚店」を11月14日に開店する。深夜1時までの営業によって、実店舗では対応しきれなかった夜間の顧客層や新たなニーズの獲得を目指す。新型コロナウイルスの影響によって、「いきなりステーキ」のデリバリー需要は大きく伸長した。外食自粛が明けた現在も、デリバリーサービスは継続的な成長を続けており、同社