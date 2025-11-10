森保ジャパンは来夏に行なわれる北中米ワールドカップでの優勝を本気で目指している。合言葉は「最高の景色を2026」だ。ではその景色を見るためには、何が必要なのか――。日本サッカー協会とオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンが11月10日、日本代表の新ユニホームのお披露目イベントを実施。南野拓実、久保建英、中村敬斗が出席し、それぞれ「最高の景色を見るために、今の自分に必要だと思うこと」を発表した。