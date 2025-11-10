ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は11月14日、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「ムーミン」「アニア」のおもちゃ第1弾(各3種)の提供を開始する。第1弾の提供は11月20日までで、21日からは第2弾(各3種)の提供に切り替わる。また、11月15日(土)、16日(日)の2日間は、ハッピーセット「アニア」を1セット購入につき「アニア スペシャルDVD2025」が、ハッピーセット「ムーミン」を1セット購入につき「ムーミン シール