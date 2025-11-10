米政府閉鎖が続く中、バージニア州アーリントンの空港で、旅行者をサポートする空港職員＝9日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は9日、当面の連邦政府支出を賄うつなぎ予算案を採決するための動議を可決した。予算案は10日以降に可決される見通しで、過去最長の政府機関の一部閉鎖は解除に向けて前進した。予算案は週内にも下院で採決されるとみられる。下院の可決とトランプ大統領の署名を経て成立すれば、政府