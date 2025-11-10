天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１０日、１７〜２２日のラオス公式訪問を前に昭和天皇の武蔵野陵（むさしののみささぎ）（東京都八王子市）を参拝された。皇族方が外国訪問前に行う恒例の参拝で、愛子さまは玉串をささげて拝礼された。