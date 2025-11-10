11日（火）は、オホーツク海の低気圧がカムチャツカ半島付近へ進みます。一方、黄海付近の高気圧が日本海に移動して、西高東低の気圧配置は北日本中心となる見込みです。このため、北海道から東北日本海側では雪や雨が降るでしょう。東北太平洋側や北陸では雨の降る所がある見込みです。東日本太平洋側や西日本は概ね晴れますが、近畿の日本海側では所によりにわか雨がありそうです。また、台湾付近から南西諸島を通って日本のはる