俳優の大和田獏（75）が、10日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。20年4月に新型コロナウイルス肺炎で亡くなった妻、岡江久美子さんについて語った。岡江さんが63歳で亡くなって5年。「早かったですね。この5年」と言う大和田は、「なるべく思い出すようにはしているんです」と話した。10歳の孫が9月から1人でタイに留学。「自分で決めて、すぐ行動に出る。そういう積極性というか。岡江そのもの」と岡江