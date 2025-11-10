香川大学法学部 地域における法教育を広めようと、香川大学法学部が11月～12月、小学生を対象にしたジュニア・ロースクール（模擬裁判）を開催します。 香川大学教育学部付属高松小学校の6年生約100人が3班に分かれ、11月12日と19日、12月3日に香川大学を訪問して模擬裁判を体験します。 法学部の学生が刑事事件を題材に、実際の裁判を模した審理を開きます。児童も裁判官や書記官などを務め、学生が