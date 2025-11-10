立花孝志党首が兵庫県警に名誉毀損で逮捕された件に関し、「ＮＨＫから国民を守る党」は１０日、国会内で臨時会見を開いた。齋藤健一郎参院議員は「党として事実関係を慎重に調査しております。関係各所に、心よりおわび申し上げます」と陳謝。「現時点で分からないこともあるので、改めて報告させていただきます」と述べた。立花氏は静岡県伊東市長選（来月１４日投開票）への出馬会見を１０日に開く予定だったが、中止となっ