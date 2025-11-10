おかやま晴れの国食堂で提供される「シカのスジ肉カレー」800円（税込） 岡山県内で捕獲されたシカを食用肉として活用しようと、岡山県庁の食堂に10日、特別メニューが登場しました。 岡山県庁地下1階の食堂では10日から5日間、ジビエメニューを提供します。 「シカのスジ肉カレー」です。シカ肉に合うスパイスを普段のカレーのルーにプラスしたそうです。1日20食限定です。