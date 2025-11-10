この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 ふと見ると涙をためて…2歳兄の母に伝えた一言に1.5万いいね ご紹介するのは3児のママであるAちゃん☺︎【10y🎮＋2y🚒＋1m👶】(@185_xoxo_)