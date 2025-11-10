多摩川ボートの6日間開催「第9回住信SBIネット銀行賞」は、10日に2日目が行われた。今年5月デビューの地元136期・木下虎之輔（20＝東京）が前半2R、1マーク最内を差してバックストレッチで先頭争いを演じるという快パフォーマンスを披露した。「今まで経験したことがない展開でバックは迷った」と2マーク以降は百戦錬磨の先輩レーサーに競り負けてしまったが、なんとか舟券絡みの3着を確保。後半6Rは6着に敗れたものの、デビ