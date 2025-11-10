お笑いコンビ「スカチャン」のヤジマリー。（40）が10日までに自身の公式Xを更新。ステージ写真が話題を呼んでいる。「ご報告」と書き出したヤジマリー。「今日は雨で湿気が多いためスプレー絶好調」持ちネタのスプレー噴射の調子良かったことを写真付きで伝えた。ファンからは「遠目から見たら横顔が櫻井翔」「いつまでも笑わしてもらってます」「臭かった？」「ゴキブリ駆除スプレーくらい勢いあるやん」「立体機動装置か