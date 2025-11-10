◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合侍ジャパン 14-11 広島(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。9回完了＋タイブレーク練習と特別ルールで行われ、8投手がマウンドにあがりました。この試合では、広島側の投手はNPB統一球を使用。一方、侍ジャパンの投手はMLB公式球を使用し、ピッチクロック適用での投球となりました。打線が初回から躍動を見せ、4点の援護を手に