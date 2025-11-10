午後4時過ぎ、東京都台東区松が谷のかっぱ橋道具街にある店舗に車が突っ込みました。【映像】店舗に突っ込んだ白の車捜査関係者によりますと、けが人が少なくとも2人いるとの情報もあるということです。警視庁が詳しい現場の状況や事故の経緯を調べています。（ANNニュース）