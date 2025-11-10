作家の西澤保彦（にしざわ・やすひこ）さんが９日、肺がんで死去した。６４歳だった。告別式は１２日午前１１時、高知市与力町３の２４セレモニーホール風水晶。喪主は妹、畠中和華さん。高知県出身。高知大助手などの傍ら執筆を始め、１９９５年に「解体諸因」でデビュー。２０２３年に「異分子の彼女」で日本推理作家協会賞（短編部門）を受けた。代表作に「腕貫探偵シリーズ」「七回死んだ男」など。