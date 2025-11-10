6月に和歌山県のアドベンチャーワールドから中国に返還されたジャイアントパンダが先日から一般公開されています。四川省・成都で記者が取材しています。私の後ろに見えるのが返還されたパンダが暮らす施設になります。ここは成都の一大観光地になっていまして、とにかく広大でたくさんのパンダに会えるというのが特徴です。東京ドームおよそ65個分という広大な敷地には260頭ものパンダが暮らしています。開園前はこの入口には行列