現行犯逮捕された男が警察署での取り調べ中に呼吸が停止し、搬送先の病院で死亡しました。9日午後5時半ごろ、東京・豊島区で30代くらいの男が、タクシーの窓ガラスを殴り割った疑いで現行犯逮捕されました。男が逮捕後も暴れていたため、警察官が体に保護シートを巻き付けてパトカーに乗せ、警察署に連れて行きました。その後、取り調べを始めたところ、男の体調に異変があり、呼吸が止まったため、病院に搬送しましたが、死亡しま