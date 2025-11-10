元乃木坂46の高山一実（31）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。乃木坂46時代の同期で、歌舞伎俳優の中村橋之助（29）との婚約を発表した能條愛未（31）を祝福した。高山は能條の婚約を報じるニュース記事を引用し「泣いたあみの幸せが私の幸せ心から、おめでとう」とつづった。ファンからはストーリーズに「ジョーさん本当におめでとうだよ」「すごいですよね興奮しましたすてきだわ〜」とコメントが寄せ