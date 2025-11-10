京都市は今夏、認知症の人が行方不明になった際に市民の協力で早期発見につなげる「みまもりあいプロジェクト」を開始した。専用のスマートフォンのアプリとステッカーを使い、家族が発信した捜索依頼を市民が共有できるようにする。市は2万人のアプリのダウンロードを目指し、捜索の「網の目」の拡大へ協力を呼びかけている。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良