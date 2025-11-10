新潟県によりますと、高病原性鳥インフルエンザの防疫措置現場に設置された石油ストーブに、誤ってガソリンを給油し、発火する事故があったと発表しました。発表によりますと、11月10日午前、胎内市の高病原性鳥インフルエンザが発生した農場の防疫措置現場で、民間事業者の作業員が屋外に設置された石油ストーブに誤って発電機用のガソリンを給油した際、発火したということです。直ちに県職員を呼び、駆け付けた県職