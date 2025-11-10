鹿角市花輪の商店街でひょうが降る様子が撮影されました。撮影されたのは、10日午後1時15分ごろです。撮影者は事務所で作業中、ひょうが店の窓を「バチバチバチ」と激しく打ち付ける音で気がつき、仕事を中断して外に出て撮影しました。撮影者によるとひょうの大きさは1センチ程度で、10分くらい降っていたそうです。一時的ですが、白くなった景色を見て撮影者は「冬がきたな～」と感じたと話しています。10日、県内の山間部