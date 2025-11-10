日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第5話が11月9日に放送され、反響を呼んでいます。【写真】札束が入った香典を手に呆然とした表情の耕造（佐藤浩市）本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー