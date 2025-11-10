子どもの節目のお祝い行事「七五三」。本来は子どもの健やかな成長を祝う伝統行事であるはず。しかし主役の子どもたちをさておいて、さまざまな思いがひしめくのは大人たちだったり……？ママたちが経験した「七五三」に関するエピソードを紹介します。今回は、成人式の振袖を仕立て直したことで起こった一件です。トモ（仮名）さんが成人式で着用した振袖は、両親が購入してくれたもの。月日が経っても十分立派だったので、数年