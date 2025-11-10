¡ÖÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÄÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤¬·ò¹¯¤Î¶áÆ»¡×²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥Èglobe¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤ÎÆü¤ÏÂÎ¤¬µÙ¤Þ¤»¤Æ¤È¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë»þÌµÍý¤Ë¿©¤Ù¤º30¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤âOK¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´ÎÂ¡¤Î²óÉü¤ò½õ¤±°ßÄ²¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¤¯¤Ê¤ëÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÆü¤È¹Í¤¨¤Æ¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤¬·ò¹¯¤Î¶áÆ»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç¤­¤á¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¤ÇÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹