11月9日付けの男子世界ランキングが発表された。【写真】超ビッグな優勝カップを掲げる浅地洋佑アジアンツアーのインターナショナルシリーズ「マオタイ・シンガポールオープン」を制した浅地洋佑は、165人抜きとなる240位にジャンプアップを果たした。国内男子ツアー「ACNチャンピオンシップ」で今季初勝利を挙げた杉浦悠太は、265位から222位にランクアップした。米国男子ツアー「ワールドワイド・テクノロジー選手権」を制したベ