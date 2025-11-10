堀琴音が自身のインスタグラムを更新。11月7日に誕生日を迎えた先輩プロの原江里菜を、姉の奈津佳と一緒にお祝いする楽しい動画を公開した。【動画】「想いよ届け」堀姉妹による楽しすぎる誕生日お祝い動画【本人のInstagramより】投稿の最初には「今日11月7日はみんな大好きえりなさんのお誕生日です おめでとうございます」とお祝いすると、「堀姉妹今年も身体張りました!!笑」「えりなさんに想いは届いたはず!!!!」と続けた。動