元モーニング娘。の初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。中学生の長女（12）と一緒にMrs. GREEN APPLEのライブを楽しんだことを明かし、“親子2ショット”を披露した。【写真】アイテムを手にライブ満喫！中澤裕子＆長女の“親子2ショット”中澤はアイテムを持った母子の手元を写した2ショットを添え、『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』福岡公演（みずほPayPayド