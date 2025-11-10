ジョイフル [福証] が11月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比14.5％減の18.1億円に減ったが、7-12月期(上期)計画の24.1億円に対する進捗率は75.4％に達し、5年平均の53.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.5％→9.4％に低下した。 株探ニュース