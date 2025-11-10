欧米主要国と日本のビザ手数料政府は日本を訪れる外国人のビザ（査証）の申請手数料を、2026年度内に引き上げる方針だ。G7など主要国の手数料水準を参考に、上げ幅を決定する。実現すれば外務省に記録が残る1978年以降、初めて。収入増加分の一部をオーバーツーリズム対策に活用したい考えだ。現在の手数料は、訪日のたびに取得が必要な1次有効ビザが約3千円、有効期限内に何度も入国できる数次ビザが約6千円で、欧米各国と比