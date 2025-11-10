日本エイサーは11月7日、同社の薄型ノートPC「Swift」シリーズ新製品となる「New Swift Lite 14」シリーズを発表した。Intel Core Ultraプロセッサー搭載モデル2機種、AMD Ryzenプロセッサー搭載モデル2機種の計4機種を公式オンラインストアやAmazon.co.jpで同日から発売している。価格は89,800円から。「New Swift Lite 14」シリーズいずれも筐体が約990g〜1.24kgの重さ、約15.4〜19.1mmの厚みとなる薄型軽量デザインの14型ノート