日本テレビの菅谷大介アナウンサーが８日に急死したことが１０日、分かった。日本テレビが発表した。５３歳の若さだった。死因は「消化管からの出血」。ゴルフや格闘技、駅伝などスポーツ中継を中心に活躍した実力派アナの訃報に、ネットではやはり同局のスポーツ中継のエースアナだった河村亮さんを思い出す声が上がった。菅谷さんは２２年にすい臓がんであることを公表するも、手術を受け仕事復帰。２３年の箱根駅伝では復路