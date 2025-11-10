俳優の大和田獏（75）が、10日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。4年前に逝去した母への思いを話した。98歳で亡くなった母は、父が亡くなってから20年、1人暮らしだったという。「心配して、一緒に住まないかと言ったんですけど、『おまえたちに迷惑をかけたくないから。私はこっちの方がいいから』とずっと1人を通して」。その後、体が弱って施設に入った。「いっぱい人がいるから、若い子とか。いっぱ