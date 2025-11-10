メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市北区の女性のもとにかかってきた1本の電話。大手通信キャリアをかたる男から警察官をかたる女まで登場する、典型的な「詐欺電話」でした。被害に遭う前に女性が気付いた“違和感”はどこに？ 「東京ドコモショップ品川店で、8月23日に080…のiPhone 16 ProMaxを1台購入されていて…」（大手通信キャリアのカスタマーセンターをかたる男） 6日、40代女性のもとにかかっ