菓子メーカーの湖池屋が、岐阜県で新工場をつくりました。自分好みのポテトチップスがつくれる見学コーナーもできるそうです。 ポテトチップスなどのお菓子でお馴染みの湖池屋。 埼玉や京都、熊本に生産拠点を構えていましたが、今回、新工場を岐阜県海津市につくりました。中部地方で初めての工場です。 11月10日の新工場の完成記念式典には、湖池屋のテレビCMに出演する中島健人さんと永尾